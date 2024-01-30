Под Киевом, Кривым Рогом и Николаевом есть прилеты по инфраструктуре и пожары — детали

В Криворожском районе зафиксирован прилет дрона-камикадзе Shahed-136 по гражданской инфраструктуре, под Киевом обломки упали на предприятие

Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

В Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях зафиксированы разрушения в результате атаки дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 января. Об этом сообщили местные власти.

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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в Криворожском районе был сбит один беспилотник.

Еще один прилетел по гражданской инфраструктуре, возник пожар, который уже потушили спасатели.

Погибших и пострадавших нет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что в результате падения обломков "шахедов" загорелся грузовик, пожар ликвидировали. Водитель получил черепно-мозговую травму, его состояние стабильное.

В Киевской области обломки упали на территорию одного из предприятий, возник пожар, повреждены административное здание и ангар. Также пострадали три автомобиля.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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