Под Киевом, Кривым Рогом и Николаевом есть прилеты по инфраструктуре и пожары — детали
В Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях зафиксированы разрушения в результате атаки дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 января. Об этом сообщили местные власти.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в Криворожском районе был сбит один беспилотник.
Еще один прилетел по гражданской инфраструктуре, возник пожар, который уже потушили спасатели.
Погибших и пострадавших нет.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что в результате падения обломков "шахедов" загорелся грузовик, пожар ликвидировали. Водитель получил черепно-мозговую травму, его состояние стабильное.
В Киевской области обломки упали на территорию одного из предприятий, возник пожар, повреждены административное здание и ангар. Также пострадали три автомобиля.
- В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.
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