Під Києвом, Кривим Рогом та Миколаєвом є прильоти по інфраструктурі та пожежі — деталі

У Криворізькому районі зафіксовано приліт дрона-камікадзе Shahed-136 по цивільній інфраструктурі, під Києвом уламки впали на підприємство

Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

У Дніпропетровській, Миколаївській та Київській областях зафіксовано руйнування внаслідок атаки дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 січня. Про це повідомила місцева влада.

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Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що у Криворізькому районі було збито одного безпілотника.

Ще один прилетів по цивільній інфраструктурі, виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Загиблих та постраждалих немає.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що внаслідок падіння уламків "шахедів" спалахнула вантажівка, пожежу ліквідували. Водій отримав черепно-мозкову травму, його стан стабільний.

У Київській області уламки впали на територію одного з підприємств, виникла пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та ангар. Також постраждали три автомобілі.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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