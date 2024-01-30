В Харькове прогремел взрыв. РФ нанесла ракетный удар, прилет в пригороде

Во время воздушной тревоги днем 30 января в Харькове прозвучал взрыв

Игорь Терехов (Фото: горсовет Харькова)

В Харькове после объявления сигнала воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

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Около 12:15 в областном центре и на всей территории Украины объявили тревогу — Воздушные силы написали о взлете истребителя МиГ-31К, который переносит аэробаллистические ракеты "Кинжал" с аэродрома "Саваслейка".

Через две минуты военные предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами.

Уже в 12:20 в Харькове был слышен взрыв, Терехов призвал жителей быть в укрытиях. Не исключено, что россияне ударили ракетами типа С-300.

Подробности пока неизвестны.

ОБНОВЛЕНО в 12:54. Терехов уточнил, что прилет зафиксирован в ближнем пригороде Харькова.

В ночь на 30 января захватчики запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed-136, силы противовоздушной обороны сбили 15 целей, есть разрушения в разных областях.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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