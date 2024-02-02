РФ массированно атаковала Украину "шахедами", шесть прилетов. Семь БпЛА не достигли цели

Как минимум семь беспилотников россиян не достигли своих целей и были локационно потеряны

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг запустил 24 беспилотника из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Удар был направлен на объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 "шахедов" в Херсонской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Как минимум семь БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны.

ОБНОВЛЕНО в 08:20. В Силах обороны юга Украины уточнили, что прилет был по объекту инфраструктуры в Кировоградской области.

В ночь на 2 февраля в Кропивницком и Кривом Роге раздавались взрывы.

27 января председатель Полтавской ОВА сообщил об ударе двумя российскими баллистическими ракетами по промышленному объекту в Кременчуге и продолжении ликвидации пожара в результате российской атаки. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что это были ракеты "Искандер-М".

30 января в 12:20 и в 16:13 в Харькове были слышны взрывы. Мэр города сообщил, что прилеты зафиксированы в ближнем пригороде и в районе.

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