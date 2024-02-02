ВСУ: Россия стала чаще бить "Искандерами", Х-22, С-300 и "Кинжалами". Понимает нашу ПВО

Игнат заявил, что россияне понимают возможности украинской ПВО, а поэтому чаще запускают баллистику

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты стали чаще атаковать Украину баллистическими ракетами. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, враг стал запускать больше ракет "Искандер-М", аэробаллистических ракет "Кинжал", противокорабельных ракет Х-22 и зенитных ракет типа С-300.

Он отметил, что россияне понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе Shahed-136 и крылатых ракет.

"Поэтому прибегает к применению баллистики, которую могут сбивать только специальные средства, а их у нас не так много", — заявил Игнат.

Ранее стало известно, что захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 февраля, есть шесть прилетов, ударили по инфраструктурному объекту в Кировоградской области.

В ночь на 2 февраля в Кропивницком и Кривом Роге раздавались взрывы.

27 января председатель Полтавской ОВА сообщил об ударе двумя российскими баллистическими ракетами по промышленному объекту в Кременчуге и продолжении ликвидации пожара в результате российской атаки. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что это были ракеты "Искандер-М".

30 января в 12:20 и в 16:13 в Харькове были слышны взрывы. Мэр города сообщил, что прилеты зафиксированы в ближнем пригороде и в районе.

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