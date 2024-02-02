Зеленський: В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони – збивають усе

Президент заявив, що всі подробиці "звичайно, не варто говорити публічно, але системи – які, збивають усе"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив про "головну новину" за 2 лютого – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Про це він заявив під час вечірнього звернення.

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Він заявив, що всі подробиці "звичайно, не варто говорити публічно, але системи, які збивають усе".

Глава держави зазначив, що поки систем ще недостатньо для повного захисту країни, але Україна працює заради цього щодня.

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"Головна новина на сьогодні – новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали", – прокоментував Зеленський отримання систем ППО.

Він також заявив, що наразі готується міжнародна робота наступних тижнів. Він додав, що будуть відповідні формати роботи та нові пакети підтримки України.

28 січня речник ПС ЗСУ Ігнат заявив, що наразі у Росії залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет. Також він наголосив, що російське виробництво виготовляє близько 100 ракет на місяць.

2 лютого Ігнат заявив, що росіяни розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів-камікадзе Shahed-136 і крилатих ракет, тому стали частіше атакувати Україну балістичними ракетами.

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