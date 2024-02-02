Зеленский: В Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны – сбивают все

Президент заявил, что все подробности "конечно, не стоит говорить публично, но системы сбивают все"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил о "главной новости" за 2 февраля – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Об этом он заявил во время вечернего обращения.

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Он заявил, что все подробности "конечно, не стоит говорить публично, но системы, которые сбивают все".

Глава государства отметил, что пока систем еще недостаточно для полной защиты страны, но Украина работает ради этого ежедневно.

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"Главная новость на сегодня – новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали", – прокомментировал Зеленский получение систем ПВО.

Он также заявил, что сейчас готовится международная работа следующих недель. Он добавил, что будут соответствующие форматы работы и новые пакеты поддержки Украины.

28 января спикер ПС ВСУ Игнат заявил, что сейчас в России остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Также он отметил, что российское производство выпускает около 100 ракет в месяц.

2 февраля Игнат заявил, что россияне понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе Shahed-136 и крылатых ракет, поэтому стали чаще атаковать Украину баллистическими ракетами.

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