Украина получит еще 10 пусковых установок NASAMS и четыре центра управления огнем

Пусковая установка NASAMS (Фото: Forsvarsdepartement/X)

Норвегия собирается передать Украине еще десять пусковых установок системы противовоздушной обороны NASAMS и четыре центра управления огнем. Об этом сообщили в Минобороны страны.

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Ведомство заявляет, что правительство страны предлагает заказать новые системы у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA).

Отмечается, что это делается в дополнение к выкупу оборудования, которое уже передано Украине. Инвестиции составляют 3,45 млрд норвежских крон (почти $250 млн).

"Система NASAMS спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские атаки масштабны и жестоки, поэтому ПВО имеет решающее значение. В то же время я обеспокоен тем, чтобы мы как можно быстрее восстановили средства для нашей обороны", — заявил министр обороны страны Бьерн Арильд Грам.

Президент Владимир Зеленский сообщил о "главной новости" за 2 февраля – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны, которые "сбивают все".

28 января спикер ВС ВСУ Игнат заявил, что сейчас в России остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Также он отметил, что российское производство выпускает около 100 ракет в месяц.

2 февраля Игнат заявил, что россияне понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе Shahed-136 и крылатых ракет, поэтому стали чаще атаковать Украину баллистическими ракетами.

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