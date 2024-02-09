Финляндия отправляет помощь ВСУ на 190 млн и хочет применить свои "ноу-хау" для поддержки

Министр обороны Финляндии заявил, что в отечественной промышленности есть "много ноу-хау" – работают над тем, чтобы использовать это для поддержки ВСУ

Иллюстративное фото - Генштаб

Финляндия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Как сообщило Министерство обороны Финляндии, президент страны Саули Ниинисте принял соответствующее решение сегодня, 9 февраля.

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Это уже 22-й груз оборонной помощи от Финляндии, новый пакет оценивается примерно в 190 млн евро. Общая стоимость предоставленной Финляндией помощи с начала полномасштабного вторжения РФ – 1,8 млрд евро.

Для обеспечения безопасной доставки помощи детальное содержание, способ доставки и график помощи не афишируются.

В Минобороны Финляндии сообщили, что этот пакет помощи включает продукцию, закупленную у отечественной промышленности с отдельным финансированием в размере 30 млн евро, выделенным для поддержки Украины.

Министр обороны страны Антти Хаккянен заявил о необходимости найти новые пути поддержки Украины в долгосрочной перспективе. Такой долгосрочный план сейчас готовится, подчеркнул он.

"В отечественной промышленности много ноу-хау, и мы работаем в оборонном ведомстве над тем, чтобы эти ноу-хау и потенциал можно было эффективнее использовать и для поддержки Украины. Одним из примеров этого является наше отечественное производство боеприпасов", – сказал глава ведомства.

Также сегодня стало известно, что Норвегия намерена передать Украине еще 10 пусковых установок системы противовоздушной обороны NASAMS и четыре центра управления огнем.

На следующей неделе, 14 февраля, в Брюсселе пройдет 19-е заседание в формате "Рамштайн".

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