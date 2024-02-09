Финляндия отправляет помощь ВСУ на 190 млн и хочет применить свои "ноу-хау" для поддержки
Финляндия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Как сообщило Министерство обороны Финляндии, президент страны Саули Ниинисте принял соответствующее решение сегодня, 9 февраля.
Это уже 22-й груз оборонной помощи от Финляндии, новый пакет оценивается примерно в 190 млн евро. Общая стоимость предоставленной Финляндией помощи с начала полномасштабного вторжения РФ – 1,8 млрд евро.
Для обеспечения безопасной доставки помощи детальное содержание, способ доставки и график помощи не афишируются.
В Минобороны Финляндии сообщили, что этот пакет помощи включает продукцию, закупленную у отечественной промышленности с отдельным финансированием в размере 30 млн евро, выделенным для поддержки Украины.
Министр обороны страны Антти Хаккянен заявил о необходимости найти новые пути поддержки Украины в долгосрочной перспективе. Такой долгосрочный план сейчас готовится, подчеркнул он.
"В отечественной промышленности много ноу-хау, и мы работаем в оборонном ведомстве над тем, чтобы эти ноу-хау и потенциал можно было эффективнее использовать и для поддержки Украины. Одним из примеров этого является наше отечественное производство боеприпасов", – сказал глава ведомства.
- Также сегодня стало известно, что Норвегия намерена передать Украине еще 10 пусковых установок системы противовоздушной обороны NASAMS и четыре центра управления огнем.
- На следующей неделе, 14 февраля, в Брюсселе пройдет 19-е заседание в формате "Рамштайн".
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