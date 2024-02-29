Фінляндія не забороняє Україні використовувати її зброю для ударів по території Росії – Yle

Міністерство оборони повідомило Yle, що Фінляндія не накладала жодних обмежень на використання матеріалів, відправлених в Україну

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

У Фінляндії не наклали жодних обмежень на свою військову допомогу, і Україна може використовувати зброю, яка була надана Фінляндією, також і на території Росії. Про це керівництво парламентського Комітету з питань оборони, а також Міністерство оборони Фінляндії повідомило Yle.

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Голова парламентського Комітету з питань оборони Юкка Копра заявив, що "Фінляндія не запровадила жодних таких обмежень" і "Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових цілей також і на російській території".

Міністерство оборони повідомило Yle, що Фінляндія не накладала жодних обмежень на використання матеріалів, відправлених до України.

Міністр оборони Гяккінен у коментарі для видання заявив, що Фінляндія веде постійні дискусії з країнами-союзниками щодо обмежень військової допомоги Україні. Він зауважив, що великі країни, які, серед іншого, надали ракетні системи великої дальності, звичайно, також мають право вказувати, як їх потрібно використовувати.

Yle зазначило, що у коментарі Сили оборони повідомили, що політична воля та умова НАТО і решти країн Заходу полягає в тому, що західна зброя не повинна використовуватися для нападів на російську територію.

Yle також надіслало запит до НАТО, чи давали країни Альянсу інструкції Україні щодо того, як і де використовувати військову допомогу, на що виданню повідомили, що будь-які такі інструкції надаються країнами-членами Альянсу.

Позиція НАТО полягає в тому, що Україна має право на самооборону, включно з правом завдавати ударів по російських військових об'єктах за межами України, зазначило видання.

9 лютого Фінляндія оголосила про надання нового пакета військової допомоги для України. Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги від Фінляндії, новий пакет оцінюється приблизно в 190 млн євро.

Загальна вартість наданої Фінляндією допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ – 1,8 млрд євро.

27 лютого президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що зустріч у Парижі щодо української підтримки виявилася результативною, та анонсував збільшення військової допомоги для України.

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