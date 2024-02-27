Президент Фінляндії обіцяє збільшення допомоги ЗСУ: Треба діяти, як на початку 2022-го
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що зустріч у Парижі щодо української підтримки виявилася результативною та анонсував збільшення військової допомоги для України. Про це повідомило фінське видання Yle.
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За словами політика, від початку російського вторгнення Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги. В майбутньому планується збільшити об’єми військової підтримки.
"Збільшуємо допомогу. Військову, звичайно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Усі були одностайні у тому, що необхідно діяти так, як на початку 2022 року, коли рішення ухвалювали вчасно й дуже швидко", – зазначив Нііністьо.
- 26 лютого в Парижі відбулася неформальна зустріч, на яку були запрошені близько 20 європейських лідерів. Вона була присвячена питанню війни в Україні та російській загрозі.
- Президент Франції Макрон заявив на зустрічі, що європейські країни мають бути готовими до можливого нападу Росії на країни НАТО через декілька років.
- Водночас французький президент не виключив відправлення сухопутних військ Альянсу до України у майбутньому. Але консенсусу щодо цього питання поки немає.
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