Президент Фінляндії обіцяє збільшення допомоги ЗСУ: Треба діяти, як на початку 2022-го

Скандинавська держава від початку повномасштабного вторгнення вже передала Україні 22 пакети допомоги

Саулі Нііністьо (Скриншот відео)

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що зустріч у Парижі щодо української підтримки виявилася результативною та анонсував збільшення військової допомоги для України. Про це повідомило фінське видання Yle.

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За словами політика, від початку російського вторгнення Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги. В майбутньому планується збільшити об’єми військової підтримки.

"Збільшуємо допомогу. Військову, звичайно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Усі були одностайні у тому, що необхідно діяти так, як на початку 2022 року, коли рішення ухвалювали вчасно й дуже швидко", – зазначив Нііністьо.

26 лютого в Парижі відбулася неформальна зустріч, на яку були запрошені близько 20 європейських лідерів. Вона була присвячена питанню війни в Україні та російській загрозі.

Президент Франції Макрон заявив на зустрічі, що європейські країни мають бути готовими до можливого нападу Росії на країни НАТО через декілька років.

Водночас французький президент не виключив відправлення сухопутних військ Альянсу до України у майбутньому. Але консенсусу щодо цього питання поки немає.

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