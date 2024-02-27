Президент Финляндии обещает увеличение помощи ВСУ: Надо действовать, как в начале 2022-го
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что встреча в Париже по поводу поддержки Украины оказалась результативной и анонсировал увеличение военной помощи для страны. Об этом сообщило финское издание Yle.
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По словам политика, с начала российского вторжения Финляндия уже передала Украине 22 пакета помощи. В будущем планируется увеличить объемы военной поддержки.
"Увеличиваем помощь. Военную, конечно, прежде всего. Особенно это касается боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Все были единодушны в том, что необходимо действовать так, как в начале 2022 года, когда решение принималось своевременно и очень быстро", — отметил Ниинисте.
- 26 февраля в Париже состоялась неформальная встреча, на которую были приглашены около 20 европейских лидеров. Она была посвящена вопросу войны в Украине и российской угрозе.
- Президент Франции Макрон заявил на встрече, что европейские страны должны быть готовы к возможному нападению России на страны НАТО через несколько лет.
- При этом французский президент не исключил отправки сухопутных войск Альянса в Украину в будущем. Но консенсуса по этому вопросу пока нет.
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