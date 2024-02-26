Зустріч у Парижі. Сьогодні європейські лідери зібралися, щоб "розбити ідею Путіна про перемогу"

25 лютого стало відомо, що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів у Париж

Президент Франції Емманюель Макрон провів міжнародну конференцію на підтримку України (Фото: EPA)

Близько 20 європейських лідерів провели зустріч 26 лютого у Парижі. Вона була присвячена питанню війни в Україні та ймовірній загрозі від російського диктатора Володимира Путіна, повідомило видання Sky News.

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Один з радників президента Франції Емманюеля Макрона заявив, що європейські лідери зустрілися, щоб "розбити ідею Путіна про те, що він перемагає". Також, повідомило видання, вони мають обговорити постачання боєприпасів в Україну на тлі того, що Росія посилила свій наступ на фронті.

"Наша мета – розбити цю ідею, в яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе", – сказав радник та зауважив, що цією зустріччю Макрон хотів розвіяти "приреченість і похмурість" Мюнхенської конференції з безпеки.

Також на зустрічі Чехія висловила намір лобіювати ініціативу закупівлі сотень тисяч боєприпасів у третіх країнах, повідомило видання.

За даними видання, серед присутніх – міністр закордонних справ Британії Девід Камерон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, а також лідери скандинавських і балтійських країн.

Президент Франції Емманюель Макрон провів міжнародну конференцію на підтримку України (Фото: EPA)

25 лютого видання The Guardian повідомило, що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів у Париж, щоб надіслати російському диктатору Путіну послання про європейську рішучість щодо України.

Сьогодні президент Зеленський заявив, що його французький колега Макрон знає, що потрібно Україні, тому він збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків.

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