Зустріч у Парижі. Сьогодні європейські лідери зібралися, щоб "розбити ідею Путіна про перемогу"
Близько 20 європейських лідерів провели зустріч 26 лютого у Парижі. Вона була присвячена питанню війни в Україні та ймовірній загрозі від російського диктатора Володимира Путіна, повідомило видання Sky News.
Один з радників президента Франції Емманюеля Макрона заявив, що європейські лідери зустрілися, щоб "розбити ідею Путіна про те, що він перемагає". Також, повідомило видання, вони мають обговорити постачання боєприпасів в Україну на тлі того, що Росія посилила свій наступ на фронті.
"Наша мета – розбити цю ідею, в яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе", – сказав радник та зауважив, що цією зустріччю Макрон хотів розвіяти "приреченість і похмурість" Мюнхенської конференції з безпеки.
Також на зустрічі Чехія висловила намір лобіювати ініціативу закупівлі сотень тисяч боєприпасів у третіх країнах, повідомило видання.
За даними видання, серед присутніх – міністр закордонних справ Британії Девід Камерон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, а також лідери скандинавських і балтійських країн.
- 25 лютого видання The Guardian повідомило, що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів у Париж, щоб надіслати російському диктатору Путіну послання про європейську рішучість щодо України.
- Сьогодні президент Зеленський заявив, що його французький колега Макрон знає, що потрібно Україні, тому він збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків.
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