Встреча в Париже. Европейские лидеры собрались, чтобы "разбить идею Путина о победе"

25 февраля стало известно, что президент Франции Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел международную конференцию в поддержку Украины (Фото: EPA)

Около 20 европейских лидеров провели встречу 26 февраля в Париже. Она была посвящена вопросу войны в Украине и вероятной угрозе от российского диктатора Владимира Путина, сообщило издание Sky News.

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Один из советников президента Франции Эмманюэля Макрона заявил, что европейские лидеры встретились, чтобы "разбить идею Путина о том, что он побеждает". Также, сообщило издание, они должны обсудить поставки боеприпасов в Украину на фоне того, что Россия усилила свое наступление на фронте.

"Наша цель – разбить эту идею, в которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит", – сказал советник и отметил, что этой встречей Макрон хотел развеять "обреченность и мрачность" Мюнхенской конференции по безопасности.

Также на встрече Чехия выразила намерение лоббировать инициативу закупки сотен тысяч боеприпасов в третьих странах, сообщило издание.

По данным издания, среди присутствующих – министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел международную конференцию в поддержку Украины (Фото: EPA)

25 февраля издание The Guardian сообщило, что президент Франции Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж, чтобы прислать российскому диктатору Путину послание о европейской решимости относительно Украины.

Сегодня президент Зеленский заявил, что его французский коллега Макрон знает, что нужно Украине, поэтому он собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов.

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