Бывший генерал армии США: Путин не остановится – союзники должны оказать поддержку

Генерал Уэсли Кларк (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Российский диктатор Владимир Путин верит в то, что побеждает. США и союзники должны убедить его в обратном – иначе он не остановится на Украине. Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал Уэсли Клак.

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По мнению Кларка, сейчас помощь для Украины от США перекалибровывается. Он считает, что европейская поддержка должна стать больше и тогда, надеется он – поддержка Соединенных Штатов восстановится.

"Сейчас Путин верит, что он побеждает. Он не собирается останавливаться, пока не поверит, что проигрывает. Итак, Соединенные Штаты совместно с другими союзниками Украины должны заставить его поверить, что он проигрывает", – подчеркнул бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе.

Он считает, что это возможно – "нужно лишь оказать достаточную поддержку".

"Если Украина хочет достичь успеха, вам следует вести себя так, как будто эта война продлится еще несколько лет", – акцентировал он.

Кларк считает, что в случае избрания новым президентом США 45-го президента Дональда Трампа – тот будет стремиться к "немедленной встрече с Путиным". Кроме того, Трамп, считает он, может склонять Украину к прекращению борьбы и заморозке той линии конфликта, которая есть сейчас.

"Если вы отдадите России уже захваченные территории, через несколько лет Украина окажется в новой войне. Путин не собирается останавливаться", – добавил он.

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14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России за последние несколько месяцев.

26 февраля президент США Байден пригласил на встречу спикера Палаты представителей Майка Джонсона и трех других лидеров американского Конгресса, чтобы попытаться разблокировать проект с помощью Украине.

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