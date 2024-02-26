Байден запросив на зустріч лідерів Конгресу. Домовлятимуться про допомогу Україні

Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден запросив на зустріч спікера Палати представників Майка Джонсона та трьох інших лідерів американського Конгресу, щоб спробувати розблокувати проєкт з допомогою Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

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Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду", зазначається у повідомленні.

За словами помічника одного з лідерів Конгресу, у заході також візьмуть участь лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

Відразу після виведення українських військ з Авдіївки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що причина, через яку українські бійці "були змушені жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що Конгрес "все ще обговорює рішення".

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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