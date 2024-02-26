Байден запросив на зустріч лідерів Конгресу. Домовлятимуться про допомогу Україні
Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден запросив на зустріч спікера Палати представників Майка Джонсона та трьох інших лідерів американського Конгресу, щоб спробувати розблокувати проєкт з допомогою Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду", зазначається у повідомленні.

За словами помічника одного з лідерів Конгресу, у заході також візьмуть участь лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

Відразу після виведення українських військ з Авдіївки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що причина, через яку українські бійці "були змушені жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що Конгрес "все ще обговорює рішення".

  • 14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
  • 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.
  • 19 лютого американський армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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