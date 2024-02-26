Байден пригласил на встречу лидеров Конгресса. Будут договариваться о помощи Украине

Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден пригласил на встречу спикера Палаты представителей Майка Джонсона и трех других лидеров американского Конгресса, чтобы попытаться разблокировать проект с помощью Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности и сохранении работы правительства", отмечается в сообщении.

По словам помощника одного из лидеров Конгресса, в мероприятии также примут участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис.

Сразу после вывода украинских войск из Авдеевки министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что причина, по которой украинские бойцы "были вынуждены жертвовать собой и умирать", заключается в том, что Конгресс "все еще обсуждает решение".

14 февраля 2024 года американский Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский армейский чиновник сообщил , что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России за последние несколько месяцев.

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