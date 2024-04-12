Трипольская ТЭС. Центрэнерго: Восстановление без ПВО – напрасное дело

Трипольская ТЭЦ (Фото: Telegram)

Разрушенная российской атакой Трипольская теплоэлектростанция подлежит восстановлению, и у специалистов уже есть предложения по предоставлению оборудования от европейских стран. В то же время, учитывая постоянную опасность атак оккупантов, возобновление ТЭС без предоставления Украине систем противовоздушной обороны является "напрасным делом", заявил Андрей Гота, председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", в интервью Голосу Америки.

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По его словам, часть российских баллистических сверхзвуковых ракет, которые летели в направлении ТЭС, удалось сбить, однако часть из них все же достигла цели и уничтожила станцию из-за нехватки ракет для украинских систем ПВО.

Гота отметил, что поэтому для устойчивости украинской энергетики прежде всего важно обеспечить ПВО.

Чиновник объяснил, что конечно "восстановить мы можем все", и у компании есть коллектив, который очень мотивирован насчет восстановления, однако акцентировал на бесполезности этого без соответствующей защиты.

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"Конечно, без международных партнеров это сделать [восстановить] почти невозможно, поэтому у нас уже есть определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны – это мягко говоря, напрасное дело будет", – отметил он.

Гота сообщил, что ввиду благоприятной погоды потребители электроэнергии еще не ощутят значительных перебоев со светом, однако отключения могут начаться ближе к лету.

Чиновник добавил, что "даже представить сложно", какой будет ситуация зимой, поскольку тогда будет самый сложный период.

Также он напомнил о похожем уничтожении другой электростанции в Харьковской области 22 марта баллистическими ракетами РФ: "Нехватка ПВО во всех регионах сыграла решительную роль".

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11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе Трипольской ТЭС в результате атаки РФ. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

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