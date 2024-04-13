Трипольская ТЭС. Самыми эффективными против Х-69 будут истребители запада – аналитик Рябых

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Чтобы лучше понять, как противодействовать российским ракетам Х-69, необходимо, чтобы обломки вооружения исследовали эксперты и лучше изучили их характеристики, заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш. Аналитик информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых предполагает, что согласно характеристикам Х-69 наиболее эффективными против них будут западные истребители, а действеннее всего уничтожать производство этого вооружения. Об этом они заявили в комментариях для обширного текста LIGA.net.

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Спикер Воздушных сил уточнил, что, чтобы лучше понять, чем можно противодействовать им ракетам, необходимо дать экспертам возможность исследовать остатки этих ракет и лучше изучить их параметры.

Обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отметил, что Силы обороны не так часто сталкивались с этой ракетой, чтобы полностью раскрыть ее функционал и достаточно высокоэффективные алгоритмы противодействия.

Рябых предполагает, что, учитывая характеристики Х-69, наиболее эффективными против них могут быть западные истребители, например долгожданные Украиной F-16.

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"Советы имеют определенные ограничения. На такой скорости, даже если ракета обнаружена, она быстро исчезает из виду, и ее невозможно захватить. Самолет имеет больше возможностей, потому что может видеть эту ракету сверху", – пояснил он.

По мнению аналитика, Украина должна активнее уничтожать носители этих ракет (это и Су-35, и Су-34, которых у оккупантов около 100 единиц).

"Еще более действенный путь – уменьшение возможности противника в изготовлении таких ракет. То есть нанесение ударов по производству. Ну, и увеличивать действенность санкций. Уверен: если разобрать Х-69, могут найтись компоненты западного производства", – подытожил Рябых.

11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе Трипольской теплоэлектростанции в результате атаки РФ. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" заявил, что, учитывая постоянную опасность атак оккупантов, восстановление ТЭС без передачи Украине систем ПВО является "бесполезным делом".

Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что Силы обороны изучают, как можно противодействовать Х-69.

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