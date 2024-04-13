Трипольская ТЭС. Самыми эффективными против Х-69 будут истребители запада – аналитик Рябых
Чтобы лучше понять, как противодействовать российским ракетам Х-69, необходимо, чтобы обломки вооружения исследовали эксперты и лучше изучили их характеристики, заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш. Аналитик информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых предполагает, что согласно характеристикам Х-69 наиболее эффективными против них будут западные истребители, а действеннее всего уничтожать производство этого вооружения. Об этом они заявили в комментариях для обширного текста LIGA.net.
Спикер Воздушных сил уточнил, что, чтобы лучше понять, чем можно противодействовать им ракетам, необходимо дать экспертам возможность исследовать остатки этих ракет и лучше изучить их параметры.
Обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отметил, что Силы обороны не так часто сталкивались с этой ракетой, чтобы полностью раскрыть ее функционал и достаточно высокоэффективные алгоритмы противодействия.
Рябых предполагает, что, учитывая характеристики Х-69, наиболее эффективными против них могут быть западные истребители, например долгожданные Украиной F-16.
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"Советы имеют определенные ограничения. На такой скорости, даже если ракета обнаружена, она быстро исчезает из виду, и ее невозможно захватить. Самолет имеет больше возможностей, потому что может видеть эту ракету сверху", – пояснил он.
По мнению аналитика, Украина должна активнее уничтожать носители этих ракет (это и Су-35, и Су-34, которых у оккупантов около 100 единиц).
"Еще более действенный путь – уменьшение возможности противника в изготовлении таких ракет. То есть нанесение ударов по производству. Ну, и увеличивать действенность санкций. Уверен: если разобрать Х-69, могут найтись компоненты западного производства", – подытожил Рябых.
- 11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе Трипольской теплоэлектростанции в результате атаки РФ. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
- Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" заявил, что, учитывая постоянную опасность атак оккупантов, восстановление ТЭС без передачи Украине систем ПВО является "бесполезным делом".
- Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что Силы обороны изучают, как можно противодействовать Х-69.
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