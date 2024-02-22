Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вперше дослідили фрагменти модифікованої російської ракети повітряного базування X-69 і прийшли до висновку, що у ній, порівняно з попередньою версією, змінилася дальність застосування, швидкість польоту та бойова частина. Про це повідомили в Telegram-каналі директора КНДІСЕ Олександра Рувіна.

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За його словами, за наявними уламками експерти не змогли дослідити мікроелектроніку, а також системи керування та наведення. Однак їм вдалося встановити, що ракета була виготовлена наприкінці 2023 року. Характерною особливістю Х-69 є квадратний розріз корпусу. Також у ній змінилася дальність застосування, швидкість польоту та бойова частина.

Зараз експерти інституту працюють над аналізом матеріалів корпусу ракети та дослідженням фольги, яка розміщена під зовнішньою обшивкою бойової частини.

Рувін зазначив, що ракета Х-69 − це результат модифікації радянської Х-59МК2, її запуск може відбуватися з винищувачів та бомбардувальників. РФ почала їх масово застосовувати для ударів по Україні з 2023 року.

Як повідомляв Telegram-канал Monitor, який відстежує дії російської військової авіації, уночі 7 лютого окупанти, ймовірно, випустили три ракети Х-69 разом із трьома Х-59. П’ять із них було збито в Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. До цього інформації про застосування X-69 під час ракетних ударів по Україні не було.

X-69 – новітня російська ракета повітряного базування. Вона призначена для ураження цілей з уже відомими координатами. Х-69 може долати відстань до 300 км. Ракета несе бойову частину вагою 310 кг за повної маси ракети 710 кг. Швидкість польоту – від 700 до 1000 км/год.

21 грудня 2023 року Центр національного спротиву оприлюднив інформацію, що РФ у 2024 році планує виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 000 авіабомб та некерованих ракет.

15 січня 2024-го в ГУР повідомили, що Росія кожного місяця виготовляє від 100 до 130 ракет різних типів.

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