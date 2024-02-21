Росія розгорнула вздовж кордону з Україною 48 установок "Іскандер" – ГУР

Іскандер (Фото:Wikipedia)

Станом на лютий 2024 року Росія розмістила вздовж українського кордону 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер". Про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

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За його словами, РФ не може виробити велику кількість комплексів "Іскандер". Тому в порівнянні з вереснем минулого року на кордоні з Україною з’явилися ще дві пускові установки.

"Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", – резюмував Скібіцький.

ДОВІДКА. "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).

У ніч на 13 грудня 2023 року росіяни випустили по Києву керовані зенітні ракети С-400 та крилаті ракети типу "Іскандер". Внаслідок роботи ППО у столиці зафіксували близько 10 випадків падіння уламків.

30 січня 2024-го РФ вдарила по Покровську ракетами типів "Іскандер" та С-300. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство, шестеро чоловіків отримали поранення.

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