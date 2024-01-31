Росія вдарила "Іскандерами" та С-300 по Покровську. Є руйнування та шестеро поранених: фото

Наслідки удару по Покровську (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Російські окупанти вдарили ракетами типу С-300 та "Іскандер" пізно ввечері 30 січня по Покровську. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

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За словами правоохоронців, близько 22:30 росіяни обстріляли ракетами Покровськ.

Внаслідок удару пошкоджено підприємство, поранено охоронця. Також травмовано п'ятьох осіб віком від 33 до 57 років.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні з множинними осколковими пораненнями для надання медичної допомоги, один у тяжкому стані.

Також постраждали прилеглі житлові будинки та автомобілі.

Ведеться розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

27 січня голова Полтавської ОВА повідомив про удар двома російськими балістичними ракетами по промисловому об'єкту в Кременчуці та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Згодом Повітряні сили повідомили, що це були ракети "Іскандер-М".

30 січня о 12:20 у Харкові було чути вибух, мер міста повідомив, що приліт зафіксований у ближньому передмісті.

Вже о 16:13 у Харкові пролунала серія вибухів, голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдали ударів по району.

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