Росія вдарила "Іскандерами" та С-300 по Покровську. Є руйнування та шестеро поранених: фото
Російські окупанти вдарили ракетами типу С-300 та "Іскандер" пізно ввечері 30 січня по Покровську. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
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За словами правоохоронців, близько 22:30 росіяни обстріляли ракетами Покровськ.
Внаслідок удару пошкоджено підприємство, поранено охоронця. Також травмовано п'ятьох осіб віком від 33 до 57 років.
Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні з множинними осколковими пораненнями для надання медичної допомоги, один у тяжкому стані.
Також постраждали прилеглі житлові будинки та автомобілі.
Ведеться розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
- 27 січня голова Полтавської ОВА повідомив про удар двома російськими балістичними ракетами по промисловому об'єкту в Кременчуці та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Згодом Повітряні сили повідомили, що це були ракети "Іскандер-М".
- 30 січня о 12:20 у Харкові було чути вибух, мер міста повідомив, що приліт зафіксований у ближньому передмісті.
- Вже о 16:13 у Харкові пролунала серія вибухів, голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдали ударів по району.
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