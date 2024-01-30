Росіяни знову вдарили по Харківському району – у місті лунали вибухи

У низці областей була оголошена повітряна тривога

Харків (Фото: travels.in.ua)

У Харкові пролунала серія вибухів, повідомили представники влади на місцях.

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15:51. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у Харківській області.

16:10. ПС написали про загрозу застосування балістичного озброєння для Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.

16:13. Про звуки вибухів у Харкові повідомила Нацполіція області.

Мер міста Ігор Терехов написав, що було чути серію вибухів.

16:17. "Увага, до відбою повітряної тривоги не покидайте укриттів", – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

16:28. У Харкові знову відбуваються вибухи, написало Суспільне.

16:33. Голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдали ударів по Харківському району, на цей момент — без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Сьогодні ж о 12:20 у Харкові було чутно вибух, мер міста повідомив, що приліт зафіксовано у ближньому передмісті.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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