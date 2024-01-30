Россияне снова ударили по Харьковскому району – в городе раздавались взрывы

В ряде областей была объявлена воздушная тревога

Харьков (Фото: travels.in.ua)

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили представители власти на местах.

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15:51. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Харьковской области.

16:10. ВС написали об угрозе применения баллистического вооружения для Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

16:13. О звуках взрывов в Харькове сообщила Национальная полиция области.

Мэр города Игорь Терехов написал, что было слышно серию взрывов.

16:17. "Внимание, до отбоя воздушной тревоги не покидайте укрытий", – сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

16:28. В Харькове снова происходят взрывы, написало Суспільне.

16:33. Глава ОВА сообщил, что оккупанты снова нанесли удары по Харьковскому району, на данный момент — без пострадавших. Информация насчет разрушений уточняется.

Сегодня же в 12:20 в Харькове был слышен взрыв, мэр города сообщил, что прилет зафиксирован в ближнем пригороде.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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