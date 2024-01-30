Россияне снова ударили по Харьковскому району – в городе раздавались взрывы

Россияне снова ударили по Харьковскому району – в городе раздавались взрывыобновлено
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили представители власти на местах.
15:51. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Харьковской области.
16:10. ВС написали об угрозе применения баллистического вооружения для Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.
16:13. О звуках взрывов в Харькове сообщила Национальная полиция области.
Мэр города Игорь Терехов написал, что было слышно серию взрывов.
16:17. "Внимание, до отбоя воздушной тревоги не покидайте укрытий", – сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
16:28. В Харькове снова происходят взрывы, написало Суспільне.
16:33. Глава ОВА сообщил, что оккупанты снова нанесли удары по Харьковскому району, на данный момент — без пострадавших. Информация насчет разрушений уточняется.
Сегодня же в 12:20 в Харькове был слышен взрыв, мэр города сообщил, что прилет зафиксирован в ближнем пригороде.
- В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.
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