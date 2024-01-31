Россия ударила "Искандерами" и С-300 по Покровску. Есть разрушения и шестеро раненых: фото

В результате удара оккупантов по Покровску повреждено предприятие, шестеро мужчин получили ранения

Последствия удара по Покровску (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Российские оккупанты ударили ракетами типа С-300 и "Искандер" поздно вечером 30 января по Покровску. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

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По словам правоохранителей, около 22:30 россияне обстреляли ракетами Покровск.

В результате удара повреждено предприятие, ранен охранник. Также травмированы пять человек в возрасте от 33 до 57 лет.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу с множественными осколочными ранениями для оказания медицинской помощи, один в тяжелом состоянии.

Также пострадали прилегающие жилые дома и автомобили.

Ведется расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

27 января председатель Полтавской ОВА сообщил об ударе двумя российскими баллистическими ракетами по промышленному объекту в Кременчуге и продолжении ликвидации пожара в результате российской атаки. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что это были ракеты "Искандер-М".

30 января в 12:20 в Харькове был слышен взрыв, мэр города сообщил, что прилет зафиксирован в ближнем пригороде.

Уже в 16:13 в Харькове прозвучала серия взрывов, глава ОВА сообщил, что оккупанты снова нанесли удары по району.

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