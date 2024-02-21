Россия развернула вдоль границы с Украиной 48 установок "Искандер" – ГУР

Искандер (Фото:Wikipedia)

По состоянию на февраль 2024 года Россия разместила вдоль украинской границы 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, РФ не может производить большое количество комплексов "Искандер". Поэтому, по сравнению с сентябрем прошлого года, на границе с Украиной появились еще две пусковые установки.

"Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, применяемую для пусков именно баллистических ракет с территории России", – резюмировал Скибицкий.

СПРАВКА. "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной).

В ночь на 13 декабря 2023 года россияне выпустили по Киеву управляемые зенитные ракеты С-400 и крылатые ракеты типа "Искандер". В результате работы ПВО в столице зафиксировали около 10 случаев падения обломков.

30 января 2024 года РФ ударила по Покровску ракетами типов "Искандер" и С-300. В результате вражеской атаки повреждено предприятие, шесть мужчин получили ранения.

Читайте также: Reuters: Иран передал России около 400 баллистических ракет, некоторые – дальностью до 700 км