Россия развернула вдоль границы с Украиной 48 установок "Искандер" – ГУР
По состоянию на февраль 2024 года Россия разместила вдоль украинской границы 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.
По его словам, РФ не может производить большое количество комплексов "Искандер". Поэтому, по сравнению с сентябрем прошлого года, на границе с Украиной появились еще две пусковые установки.
"Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, применяемую для пусков именно баллистических ракет с территории России", – резюмировал Скибицкий.
- В ночь на 13 декабря 2023 года россияне выпустили по Киеву управляемые зенитные ракеты С-400 и крылатые ракеты типа "Искандер". В результате работы ПВО в столице зафиксировали около 10 случаев падения обломков.
- 30 января 2024 года РФ ударила по Покровску ракетами типов "Искандер" и С-300. В результате вражеской атаки повреждено предприятие, шесть мужчин получили ранения.
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