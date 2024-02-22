Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз впервые исследовали фрагменты модифицированной российской ракеты воздушного базирования X-69 и пришли к выводу, что, по сравнению с предыдущей версией, в ней изменилась дальность применения, скорость полета и боевая часть. Об этом сообщили в Telegram-канале директора КНИИСЭ Александра Рувина.

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По его словам, по имеющимся обломкам эксперты не смогли исследовать микроэлектронику, а также системы управления и наведения. Однако им удалось установить, что ракета была сделана в конце 2023 года. Характерной особенностью Х-69 является квадратное сечение корпуса. Также в ней изменилась дальность применения, скорость полета и боевая часть.

Сейчас эксперты института работают над анализом материалов корпуса ракеты и исследованием фольги, расположенной под внешней обшивкой боевой части.

Рувин отметил, что ракета Х-69 – это результат модификации советской Х-59МК2, ее запуск может происходить с истребителей и бомбардировщиков. Россия начала их массово применять для ударов по Украине с 2023 года.

Как сообщал Telegram-канал Monitor, отслеживающий действия российской военной авиации, ночью 7 февраля оккупанты, вероятно, выпустили три ракеты Х-69 вместе с тремя Х-59. Пять из них были сбиты в Полтавской, Сумской и Николаевской областях. До этого информации о применении X-69 во время ракетных ударов по Украине не было.

X-69 – новая российская ракета воздушного базирования. Она предназначена для поражения целей с уже известными координатами. Х-69 может преодолевать расстояние до 300 км. Ракета несет боевую часть весом 310 кг при полной массе ракеты 710 кг. Скорость полета – от 700 до 1000 км/ч.

21 декабря 2023 года Центр национального сопротивления обнародовал информацию, что РФ в 2024 году планирует изготовить и поставить 683 крылатые ракеты и более 215 000 авиабомб и неуправляемых ракет.

15 января 2024-го в ГУР сообщили, что Россия ежемесячно производит от 100 до 130 ракет разных типов.

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