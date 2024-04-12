Повітряні сили: Росія атакувала Трипільську ТЕС ракетами Х-69. Вивчаємо, як збивати
У ніч проти 11 квітня Росія атакувала Трипільську ТЕС у Київській області відносно новими ракетами Х-69, Сили оборони вивчають, як можна їм протидіяти. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.
За його словами, це "свіжі" ракети, деталі до яких були виготовлені торік. Водночас є припущення, що Росія вже використовувала даний тип ракет в Україні.
"Ворог постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети. Однак усе залежить від успішності їх продукування. На скільки вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чипами, мікросхемами й іншим", – заявив Євлаш.
Речник ПС зазначив, що Х-69 є новою ціллю для українських військових, тому вони шукають способи, як їй протидіяти.
"І найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся достатньо і зі складнішими типами ракет як "Циркон" і "Кинджал", – зазначив він.
- 11 квітня сталася масштабна пожежа в турбінному цеху Трипільської ТЕС унаслідок атаки РФ. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.
Читайте також: Трипільська ТЕС. Центренерго: Відновлення без ППО – марна справа