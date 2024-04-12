Повітряні сили: Росія атакувала Трипільську ТЕС ракетами Х-69. Вивчаємо, як збивати

Ілля Євлаш заявив, що це "свіжі" ракети, деталі до яких були виготовлені у 2023 році

Х-69 (Фото: ресурси російських пропагандистів)

У ніч проти 11 квітня Росія атакувала Трипільську ТЕС у Київській області відносно новими ракетами Х-69, Сили оборони вивчають, як можна їм протидіяти. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, це "свіжі" ракети, деталі до яких були виготовлені торік. Водночас є припущення, що Росія вже використовувала даний тип ракет в Україні.

"Ворог постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети. Однак усе залежить від успішності їх продукування. На скільки вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чипами, мікросхемами й іншим", – заявив Євлаш.

Речник ПС зазначив, що Х-69 є новою ціллю для українських військових, тому вони шукають способи, як їй протидіяти.

"І найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся достатньо і зі складнішими типами ракет як "Циркон" і "Кинджал", – зазначив він.

ДОВІДКА X-69 – новітня російська ракета повітряного базування. Вона призначена для ураження цілей з уже відомими координатами. Х-69 може долати відстань до 300 км. Ракета несе бойову частину вагою 310 кг за повної маси ракети 710 кг. Швидкість польоту – від 700 до 1000 км/год. X-69 – новітня російська ракета повітряного базування. Вона призначена для ураження цілей з уже відомими координатами. Х-69 може долати відстань до 300 км. Ракета несе бойову частину вагою 310 кг за повної маси ракети 710 кг. Швидкість польоту – від 700 до 1000 км/год.

11 квітня сталася масштабна пожежа в турбінному цеху Трипільської ТЕС унаслідок атаки РФ. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Читайте також: Трипільська ТЕС. Центренерго: Відновлення без ППО – марна справа