Воздушные силы: Россия атаковала Трипольскую ТЭС ракетами Х-69. Изучаем, как сбивать

Илья Евлаш заявил, что это "свежие" ракеты, детали которых были изготовлены в 2023 году

Х-69 (Фото: ресурсы российских пропагандистов)

В ночь на 11 апреля Россия атаковала Трипольскую ТЭС в Киевской области относительно новыми ракетами Х-69, Силы обороны изучают, как можно им противодействовать. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

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По его словам, это "свежие" ракеты, детали к которым были изготовлены в прошлом году. В то же время есть предположение, что Россия уже использовала данный тип ракет в Украине.

"Враг постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты. Однако все зависит от успешности их производства. На сколько они смогут обеспечивать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и прочим", – заявил Евлаш.

Спикер ПС отметил, что Х-69 является новой целью для украинских военных, поэтому они ищут способы, как ей противодействовать.

"И вероятнее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся достаточно и с более сложными типами ракет как "Циркон" и "Кинжал"", – отметил он.

СПРАВКА X-69 – новая российская ракета воздушного базирования. Она предназначена для поражения целей с уже известными координатами. Х-69 может преодолевать расстояние до 300 км. Ракета несет боевую часть весом 310 кг при полной массе ракеты 710 кг. Скорость полета – от 700 до 1000 км/ч. X-69 – новая российская ракета воздушного базирования. Она предназначена для поражения целей с уже известными координатами. Х-69 может преодолевать расстояние до 300 км. Ракета несет боевую часть весом 310 кг при полной массе ракеты 710 кг. Скорость полета – от 700 до 1000 км/ч.

11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе Трипольской ТЭС в результате атаки РФ. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

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