ППО для України: Кулеба обговорив із главою МЗС Італії участь у пошуках додаткових систем

Міністр закордонних справ Кулеба подякував італійському колезі за послідовну підтримку України у війні з Росією

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з італійським колегою Антоніо Таяні: вони обговорили пошуки додаткових систем протиповітряної оборони для України.

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Кулеба розповів, що під час розмови міністри обговорили конкретні кроки, як Італія, як країна-голова G7, може взяти активну участь у пошуку систем ППО та прийнятті скоординованих рішень щодо їхнього постачання в Україну

Також він подякував Таяні за послідовну підтримку України у війні з Росією.

12 квітня Кулеба заявив, що перший пріоритет роботи українських дипломатів у 2024 році полягає у сприянні забезпеченню України системами протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні ракети.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Того ж дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

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