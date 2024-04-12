ПВО для Украины: Кулеба обсудил с главой МИД Италии участие в поиске дополнительных систем

Министр иностранных дел Кулеба поблагодарил итальянского коллегу за последовательную поддержку Украины в войне с Россией

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с итальянским коллегой Антонио Таяни: они обсудили поиски дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины.

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Кулеба рассказал, что во время разговора министры обсудили конкретные шаги, как Италия, как страна-председатель G7, может активно участвовать в поиске систем ПВО и принятии скоординированных решений по их поставке в Украину.

Также он поблагодарил Таяни за последовательную поддержку Украины в войне с Россией.

12 апреля Кулеба заявил, что первый приоритет работы украинских дипломатов в 2024 году заключается в содействии обеспечению Украины системами противовоздушной обороны, которые способны сбивать баллистические ракеты.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю.

владеет ряд государств мира и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю. 28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы " разблокировать " небо для индустрии, школ и работы украинских военных.

" небо для индустрии, школ и работы украинских военных. В тот же день спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал , как это удается.

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