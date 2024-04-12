Кулеба визначив п'ять пріоритетів роботи МЗС у 2024-му. Перший – Patriot або SAMP-T

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Перший пріоритет роботи українських дипломатів у 2024 році полягає у сприянні забезпеченню України системами протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні ракети. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на першому форумі дипломатії воєнного часу в Києві.

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"Перший [пріоритет] – ППО. І не просто ППО, а дві конкретні речі – Patriot або SAMP-T. Чому ми говоримо в основному про Patriot, тому що їх більше у світі. Але є ще одна система, здатна перехоплювати балістичні ракети, – це SAMP-T", – заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що коли союзники говорять, що вони працюють над посиленням ППО України, МЗС завжди запитує, що конкретно мається на увазі.

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Другий пріоритет – це Формула миру та саміт у Швейцарії. Третій пріоритет, за словами Кулеби, – це Європейський Союз та НАТО.

"Схвалити переговорну рамку, провести перше засідання міжурядової конференції. Я вважатиму, що місія МЗС на цьому буде виконана", – заявив він.

Міністр наголосив, що далі будуть працювати секторальні перемовники. МЗС повернеться до цього питання, коли треба буде "пробивати" підписання угоди про вступ і ратифікацію відповідних угод у країнах-членах.

"По НАТО – все зрозуміло, готуємося до Вашингтонського саміту", – сказав глава української дипломатії.

Четвертий пріоритет – це Латинська Америка.

Як повідомив Кулеба, в перший рік на посаді міністра він "займався" Азією. У 2022 році МЗС було зосереджене на розробці африканської стратегії та відкритті нових посольств на континенті.

"І зараз у нас є цілина, яку треба підняти, – це Латинська Америка. Стратегію схвалили, активізуємо зараз відносини, рухаємося по цьому треку", – наголосив він.

П’ятий пріоритет роботи зовнішньополітичного відомства полягає у впровадженні нової політики щодо українців за кордоном.

Кулеба заявив, що якщо держава не змінить свою політику до українців за кордоном, то "асиміляція відбудеться надзвичайно швидко". Він зазначив, що не вірить, що більшість із тих українців, які виїхали, повернуться.

"Я належу до тих, хто вважає, що з ними потрібно працювати, щоб вони залишилися українцями. І тому тут – від множинного громадянства до цифровізації консульських послуг, більш ефективного фінансування громад і різних програм", – заявив Кулеба.

Міністр наголосив, що державі потрібна нова комплексна політика щодо українців за кордоном. Міністерство отримало від президента Володимира Зеленського завдання створити стратегію й обговорити її з іншими органами влади. Більше деталей він не уточнив, але зазначив, що скоро напрацювання у цій сфері презентують главі держави.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Того ж дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

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