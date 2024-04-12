Кулеба определил пять приоритетов работы МИДа в 2024-м. Первый – Patriot или SAMP-T

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Первый приоритет работы украинских дипломатов в 2024 году заключается в содействии обеспечению Украины системами противовоздушной обороны, способными сбивать баллистические ракеты. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на первом форуме дипломатии военного времени в Киеве.

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"Первый [приоритет] – ПВО. И не просто ПВО, а две конкретные вещи – Patriot или SAMP-T. Почему мы говорим в основном о Patriot, потому что их больше в мире. Но есть еще одна система, способная перехватывать баллистические ракеты, – это SAMP-T", – заявил Кулеба.

Министр отметил, что когда союзники говорят, что они работают над усилением ПВО Украины, МИД всегда спрашивает, что конкретно имеется в виду.

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Второй приоритет – это Формула мира и саммит в Швейцарии. Третий приоритет, по словам Кулебы, – Европейский Союз и НАТО.

"Одобрить переговорную рамку, провести первое заседание межправительственной конференции. Я сочту, что миссия МИД на этом будет выполнена", — заявил он.

Министр подчеркнул, что дальше будут работать секторальные переговорщики. МИД вернется к этому вопросу, когда нужно будет "пробивать" подписание соглашения о вступлении и ратификацию соответствующих соглашений в странах-членах.

"По НАТО – все понятно, готовимся к Вашингтонскому саммиту", – сказал глава украинской дипломатии.

Четвертый приоритет – Латинская Америка.

Как сообщил Кулеба, в первый год в должности министра он "занимался" Азией. В 2022 году МИД был сосредоточен на разработке африканской стратегии и открытии новых посольств на континенте.

"И сейчас у нас есть целина, которую нужно поднять, – это Латинская Америка. Стратегию одобрили, активизируем сейчас отношения, двигаемся по этому треку", – подчеркнул он.

Пятый приоритет работы внешнеполитического ведомства заключается во внедрении новой политики в отношении украинцев за границей.

Кулеба заявил, что если государство не изменит свою политику к украинцам за рубежом, то "ассимиляция произойдет очень быстро". Он отметил, что не верит, что большинство уехавших украинцев вернутся.

"Я отношусь к тем, кто считает, что с ними нужно работать, чтобы они остались украинцами. И поэтому здесь – от множественного гражданства до цифровизации консульских услуг, более эффективного финансирования общин и разных программ", – заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что государству нужна новая комплексная политика в отношении украинцев за границей. Министерство получило от президента Владимира Зеленского задачу создать стратегию и обсудить ее с другими органами власти. Больше деталей он не уточнил, но отметил, что в ближайшее время наработки в этой сфере представят главе государства.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

В тот же день спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

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