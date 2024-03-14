Сирський: Шанс на перемогу матиме той, хто доб'ється відриву у дронах і РЕБ від ворога

Фото: Facebook головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що протистояння дронів та засобів радіоелектронної боротьби перейшло на перший план, шанс на перемогу матиме той, хто доб'ється у цьому "відриву" від противника.

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"Продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. Оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем. Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів", – написав він.

За його словами, в таких обставинах ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою.

У цих умовах, пише Сирський, надійний захист українських військовослужбовців можуть забезпечити тільки "сучасні та потужні" засоби радіоелектронної боротьби, а їх роль та значення постійно зростає.

"Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план, і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", – зазначив головком ЗСУ.

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13 березня головком ЗСУ заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

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