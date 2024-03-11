На Запорізькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій та підрозділ реактивної артилерійської системи HIMARS знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин". Про це повідомили в ССО.

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Мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РФ виявили під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку – це зробили оператори розвідувальних безпілотників 3-го окремого полку ССО.

"Палантин" вів радіоелектронну розвідку й придушував існуючі системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку, зауважили в ССО.

Військові супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу для подальшого ураження – внаслідок цього ціль було знищено, зазначає відомство.

-За потреби "Палантин" може об'єднати різні комплекси РЕБ для радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу – це значно підвищує ефективність її застосування, зауважили військові.

На відео зафіксовано два влучання: одне поряд з комплексом, інше – по ньому. Після першого влучання видно, як окупанти біжать від "Палантина".

ДОВІДКА. Комплекс РЕБ "Палантин" був прийнятий на озброєння армії Росії у квітні 2019 року. Окупанти називали його мобільним комплексом оперативно-тактичного рівня. Завдання "Палантина" — створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах. Машини комплексу можуть поєднувати в єдину бойову систему, щоб розширити ефективність застосування. Базою для РЕБ служить КамАЗ. Росіяни говорили, що комплекс може блокувати сигнал для безпілотників чи навіть перехоплювати управління на себе.

У лютому 2023 року бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади знищили РЕБ "Палантин".

У січні 2024 року ракетний підрозділ ЗСУ знищив новітній російський комплекс орбітального придушення супутників "Тірада-2" на Донецькому напрямку.

У березні ЗСУ уразили з HIMARS російську автоматизовану станцію встановлення завад Р-330 "Житель".

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