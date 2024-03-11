ССО й HIMARS знищили новітній російський РЕБ "Палантин" у Запорізькій області – відео
На Запорізькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій та підрозділ реактивної артилерійської системи HIMARS знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин". Про це повідомили в ССО.
Мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РФ виявили під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку – це зробили оператори розвідувальних безпілотників 3-го окремого полку ССО.
"Палантин" вів радіоелектронну розвідку й придушував існуючі системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку, зауважили в ССО.
Військові супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу для подальшого ураження – внаслідок цього ціль було знищено, зазначає відомство.
-За потреби "Палантин" може об'єднати різні комплекси РЕБ для радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу – це значно підвищує ефективність її застосування, зауважили військові.
На відео зафіксовано два влучання: одне поряд з комплексом, інше – по ньому. Після першого влучання видно, як окупанти біжать від "Палантина".
- У лютому 2023 року бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади знищили РЕБ "Палантин".
- У січні 2024 року ракетний підрозділ ЗСУ знищив новітній російський комплекс орбітального придушення супутників "Тірада-2" на Донецькому напрямку.
- У березні ЗСУ уразили з HIMARS російську автоматизовану станцію встановлення завад Р-330 "Житель".
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