Снайпер ССО збив російський розвідувальний дрон ZALA – фото

Безпілотник став трофеєм та піде на подальше вивчення фахівцями

Фото: ССО

Снайпер з Сил спеціальних операцій збив російський розвідувальний дрон ZALA на одному з напрямків, повідомило військове відомство.

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На одному з напрямків оператори ССО виявили у повітрі безпілотник окупантів, котрий здійснював розвідку місцевості, пише ССО.

"Снайпер підтвердив свою кваліфікацію – БпЛА став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями", – зазначають військові.

Дрон на фото схожий на російський ZALA 421-16E – такі безпілотники використовуються окупантами для розвідки та коригування артилерійського вогню.

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Фото: ССО

Фото: ССО

Фото: ССО

ДОВІДКА. ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников". ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников".

У середині жовтня 2023-го українські захисники з HIMARS завдали удару по місцеперебуванню екіпажів ZALA на півдні. Вогонь скорегували бійці ССО, завдяки удару в окупантів поменшало безпілотників.

У січні 2024 року бійці ССО за допомогою M142 HIMARS вдарили по місцю, де розташовувалися російські екіпажі ZALA на Запорізькому напрямку.

У лютому українські морпіхи знищили російську вантажівку з пусковою установкою безпілотників разом з особовим складом загарбників.

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