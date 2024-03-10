Снайпер ССО збив російський розвідувальний дрон ZALA – фото
Снайпер з Сил спеціальних операцій збив російський розвідувальний дрон ZALA на одному з напрямків, повідомило військове відомство.
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На одному з напрямків оператори ССО виявили у повітрі безпілотник окупантів, котрий здійснював розвідку місцевості, пише ССО.
"Снайпер підтвердив свою кваліфікацію – БпЛА став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями", – зазначають військові.
Дрон на фото схожий на російський ZALA 421-16E – такі безпілотники використовуються окупантами для розвідки та коригування артилерійського вогню.
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ДОВІДКА.ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников".
- У середині жовтня 2023-го українські захисники з HIMARS завдали удару по місцеперебуванню екіпажів ZALA на півдні. Вогонь скорегували бійці ССО, завдяки удару в окупантів поменшало безпілотників.
- У січні 2024 року бійці ССО за допомогою M142 HIMARS вдарили по місцю, де розташовувалися російські екіпажі ZALA на Запорізькому напрямку.
- У лютому українські морпіхи знищили російську вантажівку з пусковою установкою безпілотників разом з особовим складом загарбників.
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