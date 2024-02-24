Морпіхи знищили КамАЗ з пусковою установкою "Ланцетів" та окупантами – відео
Українські захисники з Військово-морських сил ЗСУ знищили російську вантажівку з пусковою установкою безпілотників разом з особовим складом загарбників.
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Бойову роботу виконали захисники з 38-ї окремої бригади та 140-го окремого розвідувального батальйону морпіхів.
Захисники виявили російську вантажівку з пусковою установкою БпЛА – прослідкувавши за загарбниками до місця їх укриття, морпіхи передали координати "майстрам зі знищення таких цілей" та зафіксували ураження автівки разом з особовим складом, повідомляє ВМС.
На відео захисники показують ворожий КАМАЗ з безпілотником та пусковою установкою — окупанти запустили дрон-камікадзе "Ланцет".
Після пуску вантажівка їде, окупанти ховають її у посадці, але її бачить український дрон.
Українські морпіхи фільмують те, як окупанти забирають свій інший безпілотник (ймовірно, розвідувальний) посеред поля, йдуть та зупиняються біля КАМАЗу.
Стається приліт по вантажівці – відбувається вибух, далі видно стовп диму та пожежу.
- У жовтні 2023-го українські захисники з HIMARS завдали удару по місцеперебуванню екіпажів безпілотників ZALA, вогонь скорегували бійці Сил спеціальних операцій.
- У грудні оператор дрона 36-ї бригади морської піхоти виявив ворожу гаубицю та знищив її.
- У січні 2024-го бійці ССО за допомогою HIMARS вдарили по місцю, де розташовувались екіпажі безпілотників ZALA на Запорізькому напрямку.
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