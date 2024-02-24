Українські захисники з Військово-морських сил ЗСУ знищили російську вантажівку з пусковою установкою безпілотників разом з особовим складом загарбників.

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Бойову роботу виконали захисники з 38-ї окремої бригади та 140-го окремого розвідувального батальйону морпіхів.

Захисники виявили російську вантажівку з пусковою установкою БпЛА – прослідкувавши за загарбниками до місця їх укриття, морпіхи передали координати "майстрам зі знищення таких цілей" та зафіксували ураження автівки разом з особовим складом, повідомляє ВМС.

На відео захисники показують ворожий КАМАЗ з безпілотником та пусковою установкою — окупанти запустили дрон-камікадзе "Ланцет".

Після пуску вантажівка їде, окупанти ховають її у посадці, але її бачить український дрон.

Українські морпіхи фільмують те, як окупанти забирають свій інший безпілотник (ймовірно, розвідувальний) посеред поля, йдуть та зупиняються біля КАМАЗу.

Стається приліт по вантажівці – відбувається вибух, далі видно стовп диму та пожежу.

ДОВІДКА. "Ланцети" – один з найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БпЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, "Ланцети" – один з найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БпЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю , а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо. Передбачувана вартість одного "Ланцета" – близько $35 000.

У жовтні 2023-го українські захисники з HIMARS завдали удару по місцеперебуванню екіпажів безпілотників ZALA, вогонь скорегували бійці Сил спеціальних операцій.

У грудні оператор дрона 36-ї бригади морської піхоти виявив ворожу гаубицю та знищив її.

У січні 2024-го бійці ССО за допомогою HIMARS вдарили по місцю, де розташовувались екіпажі безпілотників ZALA на Запорізькому напрямку.

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