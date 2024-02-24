Морпехи уничтожили КамАЗ с пусковой установкой "Ланцетов" и оккупантами – видео
Украинские защитники из Военно-морских сил ВСУ уничтожили российский грузовик с пусковой установкой беспилотников вместе с личным составом захватчиков.
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Боевую работу проделали защитники из 38-й отдельной бригады и 140-го отдельного разведывательного батальона морпехов.
Защитники обнаружили российский грузовик с пусковой установкой БпЛА – проследив за захватчиками к месту их укрытия, морпехи передали координаты "мастерам по уничтожению таких целей" и зафиксировали поражение автомобиля вместе с личным составом, сообщает ВМС.
На видео защитники показывают вражеский КамАЗ с беспилотником и пусковой установкой – оккупанты запустили дрон-камикадзе "Ланцет".
После пуска грузовик едет, оккупанты прячут его в посадке, но его видит украинский дрон.
Украинские морпехи снимают то, как оккупанты забирают свой другой беспилотник (вероятно, разведывательный) посреди поля, идут и останавливаются возле КАМАЗа.
Происходит прилет по грузовику – затем взрыв, далее видны столб дыма и пожар.
- В октябре 2023-го украинские защитники из HIMARS нанесли удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA, огонь скорректировали бойцы Сил специальных операций.
- В декабре оператор дрона 36-й бригады морской пехоты обнаружил вражескую гаубицу и уничтожил ее.
- В январе 2024-го бойцы ССО с помощью HIMARS ударили по месту, где размещались экипажи беспилотников ZALA на Запорожском направлении.
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