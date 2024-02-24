Украинские защитники из Военно-морских сил ВСУ уничтожили российский грузовик с пусковой установкой беспилотников вместе с личным составом захватчиков.

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Боевую работу проделали защитники из 38-й отдельной бригады и 140-го отдельного разведывательного батальона морпехов.

Защитники обнаружили российский грузовик с пусковой установкой БпЛА – проследив за захватчиками к месту их укрытия, морпехи передали координаты "мастерам по уничтожению таких целей" и зафиксировали поражение автомобиля вместе с личным составом, сообщает ВМС.

На видео защитники показывают вражеский КамАЗ с беспилотником и пусковой установкой – оккупанты запустили дрон-камикадзе "Ланцет".

После пуска грузовик едет, оккупанты прячут его в посадке, но его видит украинский дрон.

Украинские морпехи снимают то, как оккупанты забирают свой другой беспилотник (вероятно, разведывательный) посреди поля, идут и останавливаются возле КАМАЗа.

Происходит прилет по грузовику – затем взрыв, далее видны столб дыма и пожар.

СПРАВКА. "Ланцеты" – один из более эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, "Ланцеты" – один из более эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие , а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" – около $35 000.

В октябре 2023-го украинские защитники из HIMARS нанесли удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA, огонь скорректировали бойцы Сил специальных операций.

В декабре оператор дрона 36-й бригады морской пехоты обнаружил вражескую гаубицу и уничтожил ее.

В январе 2024-го бойцы ССО с помощью HIMARS ударили по месту, где размещались экипажи беспилотников ZALA на Запорожском направлении.

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