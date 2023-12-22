Оператор дрона 36 Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського виявив ворожу гаубицю та знищив її. Відео знищення опублікував Стратком ЗСУ.

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На відео показано спільну роботу розвідувального та ударного дронів.

Розвіддрон виявляє потай встановлену в лісосмузі причіпну гаубицю окупантів. За його даними, наводиться на ціль FPV-дрон, який знищує артилерійську установку.

Як повідомляється у поясненні до запису, по цілі працювали оператори РУБпАК "Сови" миколаївської бригади морпіхів.

20 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритет держави – дрони і що Україна працює над розвитком цього напряму.

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