Морпіхи 36 ОБрМП знайшли та знищили дроном причіпну гаубицю окупантів
Оператор дрона 36 Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського виявив ворожу гаубицю та знищив її. Відео знищення опублікував Стратком ЗСУ.
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На відео показано спільну роботу розвідувального та ударного дронів.
Розвіддрон виявляє потай встановлену в лісосмузі причіпну гаубицю окупантів. За його даними, наводиться на ціль FPV-дрон, який знищує артилерійську установку.
Як повідомляється у поясненні до запису, по цілі працювали оператори РУБпАК "Сови" миколаївської бригади морпіхів.
- 20 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритет держави – дрони і що Україна працює над розвитком цього напряму.
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