Зеленський: Дрони – пріоритет. Логістика буде швидшою, ефективність FPV стане вищою

Крім того, на Ставці верховного головнокомандувача президент заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що пріоритет держави – дрони й Україна працює у розвитку цього питання. Ролик глава держави поширив у соцмережах.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Окрема розмова щодо дронів – те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою за всіма напрямками. Це очевидний пріоритет держави й цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів", – сказав він.

Крім того, на Ставці верховного головнокомандувача президент заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті.

Представники Головного управління розвідки проінформували Зеленського про плани російських окупантів та обговорили протидію цьому.

Служба зовнішньої розвідки України розповіла про тенденції найближчого часу, важливі операції, які готує Україна.

Сьогодні, 20 грудня 2023 року, міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камишін назвав плани щодо виробництва дронів на 2024 рік.

До цього у Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

З'явилися фото та відео польоту українського "шахеда". Це дрон-камікадзе AQ 400 Scythe.

Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун".

Читайте також: Наступного року Україна виробить мільйон дронів для ЗСУ – Зеленський