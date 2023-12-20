Зеленский: Дроны – приоритет. Логистика будет быстрее, эффективность FPV станет выше

Кроме того, на Ставке верховного главнокомандующего президент заслушал доклады военных о ситуации на фронте

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что приоритет государства – дроны и Украина работает в развитии этого вопроса. Ролик он распространил в соцсетях.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Отдельный разговор о дронах – то, что на складах, и то, что нужно на передовой. Логистика будет более быстрой. Работаем и над тем, чтобы эффективность применения дронов, в частности FPV, стала выше по всем направлениям. Это очевидный приоритет государства и вполне конкретный способ беречь жизнь наших воинов", – сказал он.

Кроме того, на Ставке верховного главнокомандующего президент заслушал доклад военных о ситуации на фронте.

Представители Главного управления разведки проинформировали Зеленского о планах российских оккупантов и обсудили противодействие этому.

Службы внешней разведки Украины рассказала о тенденциях в ближайшее время, важных операциях, которые готовит Украина.

Сегодня, 20 декабря 2023 года, министр по стратегическим отраслям Александр Камышин назвал планы по производству дронов на 2024 год.

До этого в Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

Появились фото и видео полета украинского "шахеда". Это дрон-камикадзе AQ 400 Scythe.

Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун".

Читайте также: В следующем году Украина произведет миллион дронов для ВСУ – Зеленский