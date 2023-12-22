Під Донецьком танки росіян пішли на штурм. Їх знищила піхота 59 бригади разом з екіпажами — відео
Поблизу тимчасово окупованого Донецька бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили танки росіян, які пішли на штурм українських позицій. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
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Військові заявляють, що армія РФ спробувала штурмувати позиції за підтримки танків, проте техніка загарбників була знищена завдяки злагодженим діям українських воїнів.
Зазначається, що екіпажі бойових машин також не вижили.
59 ОМПб стоїть поблизу Невельського під Донецьком.
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