Под Донецком танки россиян пошли на штурм. Их уничтожила пехота 59 бригады — видео боя
Вблизи временно оккупированного Донецка бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили танки россиян, которые пошли на штурм украинских позиций. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
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Военные заявляют, что армия РФ попыталась штурмовать позиции при поддержке танков, однако техника захватчиков была уничтожена благодаря слаженным действиям украинских воинов.
Отмечается, что экипажи боевых машин также не выжили.
59 ОМПб стоит вблизи Невельского под Донецком.
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