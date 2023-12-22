Морпехи 36 ОБрМП нашли и уничтожили дроном прицепную гаубицу оккупантов – видео
Оператор дрона 36 Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обнаружил вражескую гаубицу и уничтожил ее. Видео уничтожения опубликовал Стратком ВСУ.
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На видео показана совместная работа разведывательного и ударного дронов.
Разведдрон обнаруживает скрытно установленную в лесополосе прицепную гаубицу оккупантов. По его данным наводится на цель FPV-дрон, который уничтожает артиллерийскую установку.
Как сообщается в пояснении к записи, по цели работали операторы РУБпАК "Совы" николаевской бригады морпехов.
- 20 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что приоритет государства – дроны и что Украина работает над развитием этого направления.
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