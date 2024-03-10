Снайпер ССО сбил российский разведывательный дрон ZALA – фото

Беспилотник стал трофеем и пойдет на дальнейшее изучение специалистами

Фото: ССО

Снайпер из Сил специальных операций сбил российский разведывательный дрон ZALA на одном из направлений, сообщили военное ведомство.

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На одном из направлений операторы ССО обнаружили в воздухе беспилотник оккупантов, осуществлявший разведку местности, пишет ССО.

"Снайпер подтвердил свою квалификацию – БпЛА стал трофеем ССО и пойдет на дальнейшее изучение специалистами", – отмечают военные.

Дрон на фото похож на российский ZALA 421-16E – они используются оккупантами для разведки и корректировки артиллерийского огня.

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Фото: ССО

Фото: ССО

Фото: ССО

СПРАВКА. ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников". ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников".

В середине октября 2023 года украинские защитники из HIMARS нанесли удар по местонахождению экипажей ZALA на юге. Огонь скорректировали бойцы ССО, благодаря удару у оккупантов стало меньше беспилотников.

В январе 2024 года бойцы ССО с помощью M142 HIMARS ударили по месту, где размещались российские экипажи ZALA на Запорожском направлении.

В феврале украинские морпехи уничтожили российский грузовик с пусковой установкой беспилотников вместе с личным составом захватчиков.

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