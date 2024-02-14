Зеленський провів нараду щодо розвіддронів РФ: В України є рішення, як їх осліпити
Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення наради з урядом, військовими та оборонно-промисловим комплексом, аби "дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів".
Президент зазначив, що російські розвідувальні дрони "Орлан" або ZALA над лінією фронту є очима для артилерії та ударних дронів загарбників.
За словами Зеленського, в Україні є рішення, як осліпити розвідувальні безпілотники РФ – необхідно впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування засобів радіоелектронної боротьби та засобів ураження.
Український лідер доручив створити комплексну систему, котра поєднала б армію та промисловість: "Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах".
"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів", – підсумував Зеленський.
ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников".
ZALA 421-16E – розвідувальний безпілотник російського виробництва, використовується окупантами для розвідки та коригування вогню артилерії.
- На початку січня бійці Сил спеціальних операцій за допомогою HIMARS вдарили по місцю, де розташовувались екіпажі безпілотників ZALA на Запорізькому напрямку.
- Волонтерська спільнота Inform Napalm повідомила, що російський виробник "Орланів" збільшує обсяги випуску попри санкції та залежність від західних компонентів.
- ГУР повідомило про отримання 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ "Спеціальний технологічний центр", яке, зокрема, виробляє "Орлани" для окупантів.
Дивіться також: ССО зі "Стінгера" знищили російський розвідувальний дрон "Орлан-10" – відео