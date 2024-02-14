Зеленський провів нараду щодо розвіддронів РФ: В України є рішення, як їх осліпити

Президент доручив створити комплексну систему, котра поєднала б армію та промисловість

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення наради з урядом, військовими та оборонно-промисловим комплексом, аби "дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів".

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Президент зазначив, що російські розвідувальні дрони "Орлан" або ZALA над лінією фронту є очима для артилерії та ударних дронів загарбників.

За словами Зеленського, в Україні є рішення, як осліпити розвідувальні безпілотники РФ – необхідно впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування засобів радіоелектронної боротьби та засобів ураження.

Український лідер доручив створити комплексну систему, котра поєднала б армію та промисловість: "Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах".

"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів", – підсумував Зеленський.

ДОВІДКА. "Орлан-10" – багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для розвідувальних операцій, введений в експлуатацію у 2013 році, у травні 2022 року загарбники представили його ударну модифікацію. Вартість одного "Орлана-10" може сягати від $87 000 до $120 000, "Орлан-10" – багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для розвідувальних операцій, введений в експлуатацію у 2013 році, у травні 2022 року загарбники представили його ударну модифікацію. Вартість одного "Орлана-10" може сягати від $87 000 до $120 000, повідомляв британський Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень. ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников".



ZALA 421-16E – розвідувальний безпілотник російського виробництва, використовується окупантами для розвідки та коригування вогню артилерії.

На початку січня бійці Сил спеціальних операцій за допомогою HIMARS вдарили по місцю, де розташовувались екіпажі безпілотників ZALA на Запорізькому напрямку.

Волонтерська спільнота Inform Napalm повідомила, що російський виробник "Орланів" збільшує обсяги випуску попри санкції та залежність від західних компонентів.

ГУР повідомило про отримання 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ "Спеціальний технологічний центр", яке, зокрема, виробляє "Орлани" для окупантів.

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