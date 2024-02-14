Зеленський провів нараду щодо розвіддронів РФ: В України є рішення, як їх осліпити
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення наради з урядом, військовими та оборонно-промисловим комплексом, аби "дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів".

Президент зазначив, що російські розвідувальні дрони "Орлан" або ZALA над лінією фронту є очима для артилерії та ударних дронів загарбників.

За словами Зеленського, в Україні є рішення, як осліпити розвідувальні безпілотники РФ – необхідно впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування засобів радіоелектронної боротьби та засобів ураження.

Український лідер доручив створити комплексну систему, котра поєднала б армію та промисловість: "Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах".

"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів", – підсумував Зеленський.

ДОВІДКА.
"Орлан-10" – багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для розвідувальних операцій, введений в експлуатацію у 2013 році, у травні 2022 року загарбники представили його ударну модифікацію. Вартість одного "Орлана-10" може сягати від $87 000 до $120 000, повідомляв британський Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень.

ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников".

ZALA 421-16E – розвідувальний безпілотник російського виробництва, використовується окупантами для розвідки та коригування вогню артилерії.

  • На початку січня бійці Сил спеціальних операцій за допомогою HIMARS вдарили по місцю, де розташовувались екіпажі безпілотників ZALA на Запорізькому напрямку.
  • Волонтерська спільнота Inform Napalm повідомила, що російський виробник "Орланів" збільшує обсяги випуску попри санкції та залежність від західних компонентів.
  • ГУР повідомило про отримання 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ "Спеціальний технологічний центр", яке, зокрема, виробляє "Орлани" для окупантів.

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