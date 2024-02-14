Зеленский провел совещание по разведдронам РФ: У Украины есть решение, как их ослепить

Президент поручил создать комплексную систему, которая объединила бы армию и промышленность

Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания с правительством, военными и оборонно-промышленным комплексом, чтобы "дать нашим воинам новое, современное оружие против вражеских разведывательных дронов".

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Президент отметил, что российские разведывательные дроны "Орлан" или ZALA над линией фронта являются глазами для артиллерии и ударных дронов захватчиков.

По словам Зеленского, в Украине есть решение, как ослепить разведывательные беспилотники РФ – необходимо внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения средств радиоэлектронной борьбы и средств поражения.

Украинский лидер поручил создать комплексную систему, которая объединила бы армию и промышленность: "Чтобы производители точно знали потребности фронта, а армия – производственные возможности по всем регионам".

"Фронт нуждается в быстрой реакции на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя, – жизнь наших воинов", – подытожил Зеленский.

СПРАВКА. "Орлан-10" – многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для разведывательных операций, введенный в эксплуатацию в 2013 году, в мае 2022 года захватчики представили его ударную модификацию. Стоимость одного "Орлана-10" может достигать от $87 000 до $120 000, сообщал британский Королевский объединенный институт оборонных исследований. ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников".



ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии.

В начале января бойцы сил специальных операций с помощью HIMARS ударили по месту, где располагались экипажи беспилотников ZALA на Запорожском направлении.

Волонтерское сообщество Inform Napalm сообщило, что российский производитель "Орланов" увеличивает объемы выпуска, несмотря на санкции и зависимость от западных компонентов.

ГУР сообщило о получении 100 гигабайтов секретных данных с российского предприятия ООО "Специальный технологический центр", которое, в частности, производит "Орланы" для оккупантов.

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