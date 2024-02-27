ЗСУ: Зараз на лінії фронту рекордна кількість безпілотників, ворог хоче бачити більше

Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат заявив, що росіяни активізують повітряну розвідку на всій лінії розмежування

Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Російська армія посилено використовує безпілотники різних типів для розвідки місцевості на лінії фронту на Півдні та на Харківщині, ворог використовує різні типи БпЛА, зокрема Supercam та ZALA. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що зараз на лінії фронту "рекордна кількість безпілотників".

"Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично "висять", — сказав речник Повітряних сил.

За словами Ігната, армія Росії використовує дрони різних типів Supercam, ZALA, "Орлани" тощо.

Така ж ситуація спостерігається в Харківській області, зауважив він та акцентував, що росіяни активізують повітряну розвідку на всій лінії розмежування.

"Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої якісь подальші дії", – додав Ігнат.

12 лютого віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

24 лютого СБУ та ГУР ударили по меткомбінату в Липецьку. На підприємстві виробляють сировину для компаній, які займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами. Відео ударів по комбінату можна переглянути за посиланням.

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