Колишній генерал армії США: Змагання інновацій може змінити хід війни, ключова інновація – БпЛА

Колишній генерал армії США наголосив, що зараз відбувається постійна гонитва модернізацій у військовій тактиці

Генерал Веслі Кларк (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Змагання інновацій може змінити хід російсько-української війни. Наразі ключова інновація – використання безпілотників. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк.

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"На початку [повномасштабної] війни всіх вразила здатність України ефективно застосовувати безпілотники та завдавати ударів "байрактарами". Пізніше велике враження справило широке використання FPV-дронів", – розповів Кларк.

Генерал вважає, що наразі у російсько-українській війні ключова інновація – це використання безпілотників й саме вони - визначна характеристика цієї війни.

Водночас Кларк наголосив, що росіяни "не дурні, вони вчаться, у них є власні дрони". Він акцентував, що зараз відбувається постійна гонитва модернізацій у військовій тактиці.

"Росія та Україна змагаються, хто швидше запровадить на полі бою найреволюційнішу технологію", – зауважив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі.

Він зауважив, що кожна війна має свій характер і технології, наприклад у війні у В'єтнамі інновацією став гелікоптер.

"Під час війни в Перській затоці 1991 року новою була глобальна система позиціювання. У 2003 році, коли США вторглися в Ірак, новиною стала швидкість матеріально-технічного забезпечення та здатність швидко просуватися під вогнем. Захопити весь Ірак за три тижні – це було навдивовижу", – додав Кларк.

12 лютого віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

24 лютого СБУ та ГУР ударили по меткомбінату в Липецьку. На підприємстві виробляють сировину для компаній, які займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами. Відео ударів по комбінату можна переглянути за посиланням.

26 лютого начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що режим в Росії не розхитається без української допомоги. Він наголосив, що Україна продовжуватиме ті операції на території РФ, які тривають й зараз.

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