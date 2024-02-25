Російський режим не розхитається без нашої допомоги, операції триватимуть надалі – Буданов

Начальник ГУР МО Буданов наголосив, що стабільність режиму в РФ для України та для світу – загроза та реальна небезпека

Кирило Буданов (Фото: EPA)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що режим в Росії не розхитається без української допомоги. Він наголосив, що Україна продовжуватиме ті операції на території РФ, які тривають й зараз.

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"Не слід вірити, що режим в Росії розхитається природним чином – цього не відбудеться. Без нашої допомоги – це абсолютно нереально", – зазначив він.

Буданов наголосив, що стабільність режиму в Російській Федерації для України та для світу – загроза та реальна небезпека. Тому, вважає начальник ГУР, "цілком зрозуміло, що наявність сталого режиму, який є зараз – буде постійною небезпекою для світу у майбутньому".

"З цього виходить дуже простий висновок – ми маємо працювати над видозміненням цього режиму. Для цього ми працюємо вже і, думаю, всім зрозуміло, як відбуваються ті чи інші події на території РФ", – зазначив він.

"Ми продовжуватимемо ті операції, які тривають зараз, нарощуватимемо їх обсяг та темп, що багато в чому залежить від здатності нашого ВПК, але, на щастя, він розвивається досить потужно", – акцентував очільник ГУР.

Буданов запевнив, що ці події триватимуть, і що більше Росія вестиме проти України відкриту війну, то більше різних подій відбуватиметься на її території.

"Ще раз кажу: допоки триватиме війна у нас – будуть проблеми всередині РФ", – додав він.

Увечері 23 лютого в межах спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил було знищено російський літак А-50. Вартість такого судна, якого у держави-агресора залишилися одиниці, становить $350 млн.

За даними видання УП, Сили оборони України збили російський літак А-50 із радянського зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200.

24 лютого СБУ та ГУР ударили по меткомбінату в Липецьку. На підприємстві виробляють сировину для компаній, які займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами. Відео ударів по комбінату можна переглянути за посиланням.

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